Il primo ministro britannico ha espresso il suo sdegno dopo aver scoperto di non essere stato informato che la nomina di un ex ministro a una posizione diplomatica negli Stati Uniti non aveva superato i controlli di sicurezza. Starmer ha dichiarato di essere “assolutamente furioso” per non aver ricevuto queste informazioni in precedenza, sottolineando di non essere a conoscenza di dettagli riguardanti questa procedura. La vicenda si collega a un caso legato a un noto imprenditore coinvolto in un procedimento giudiziario.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, si è detto “assolutamente furioso” per non essere stato informato del fatto che la sua scelta di Peter Mandelson per l’incarico di ambasciatore del Regno Unito a Washington non avesse superato i controlli di sicurezza prima della nomina. Starmer afferma di essere stato tenuto all’oscuro, definendo la cosa “sbalorditiva” e “imperdonabile”. Starmer sta resistendo alle richieste di dimettersi in relazione alla decisione di nominare Peter Mandelson. Starmer ha aggiunto che lunedì parlerà della questione al Parlamento, promettendo che esporrà “tutti i fatti rilevanti in piena trasparenza”.Starmer ha...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Starmer si dice “furioso”: “Io non informato su Mandelson”

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