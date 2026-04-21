Caso Gardini | il dramma che scosse l’impero della chimica italiana

Il 23 luglio 1993, un appartamento di Milano fu teatro di un evento che segnò una svolta nel settore chimico italiano. Quel giorno, si verificò un episodio che coinvolse direttamente un importante imprenditore del settore, portando alla luce questioni legate alla gestione aziendale e alle responsabilità legali. La vicenda attirò l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, aprendo un capitolo sulla crisi di un’epoca industriale nel paese.

Il 23 luglio 1993, l’appartamento di Palazzo Belgioioso a Milano divenne il palcoscenico della fine di un’era industriale. Raul Gardini si tolse la vita con un colpo d’arma da fuoco proprio mentre le indagini giudiziarie lo chiamavano a rispondere delle vicende che avevano travolto la Montedison e la sua holding di famiglia, i Ferruzzi. Dalla visione biochimica al collasso finanziario. Tutto ebbe inizio nel 1987, quando il vertice della holding Ferruzzi riuscì a prendere il comando della Montedison acquisendo il 40% delle quote societarie. La strategia di Gardini puntava su un settore allora all’avanguardia: la produzione di plastica derivata da fonti e lo sviluppo della biochimica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gardini: il dramma che scosse l’impero della chimica italiana Notizie correlate Petrolchimico, l’addio di Schiavina: "Gardini e gli anni d’oro della chimica. Nel futuro si investa sulla ricerca"Appena varcata la soglia del suo ufficio, ci usa una cortesia che appartiene al passato. Gardini, l’ascesa e la tragica fine di mister chimicaRaul Gardini, alla guida della holding della famiglia Ferruzzi, conquista il controllo della Montedison nel 1987 rastrellando il 40% delle azioni.