Caso Friulpress la paura della liquidazione corre da Pordenone a Padova

Il 5 marzo, la sera in cui si è appreso dell’acquisto da parte di Accursia, un gruppo di lavoratori di Friulpress si è radunato ai cancelli dell’azienda. Lorenzo Tummino, rappresentante sindacale della Fim Cisl, ha riferito che in quella stessa sera si trovavano in presidio. Questa vicenda si inserisce in una serie di proteste che coinvolgono anche altri stabilimenti, come quello di Scorzé, dove si sta discutendo della situazione di Costampress.

“La sera stessa in cui abbiamo saputo che ci aveva comprato Accursia (il 5 marzo, ndr), eravamo in presidio ai cancelli” racconta Lorenzo (Renzo) Tummino, rsu di Friulpress per la Fim Cisl, al presidio di questa mattina, 21 aprile, a Mestre per la vertenza della Costampress di Scorzé. Costampress.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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