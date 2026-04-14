Caso Friulpress dopo la seconda cessione | Attendiamo chiarimenti da parte del fondo Accursia

In consiglio regionale si è discusso di nuovo sulla situazione di Friulpress, dopo che si sono diffuse notizie riguardanti una seconda vendita dell’azienda senza coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati. L’assessore alle attività produttive ha risposto a un’interrogazione sollevando la questione e annunciando che si attendono chiarimenti da parte del fondo Accursia, proprietario dell’azienda. La vicenda riguarda le modalità di cessione e le comunicazioni fatte ai soggetti coinvolti.