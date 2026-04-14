Caso Friulpress dopo la seconda cessione | Attendiamo chiarimenti da parte del fondo Accursia
In consiglio regionale si è discusso di nuovo sulla situazione di Friulpress, dopo che si sono diffuse notizie riguardanti una seconda vendita dell’azienda senza coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati. L’assessore alle attività produttive ha risposto a un’interrogazione sollevando la questione e annunciando che si attendono chiarimenti da parte del fondo Accursia, proprietario dell’azienda. La vicenda riguarda le modalità di cessione e le comunicazioni fatte ai soggetti coinvolti.
L'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha risposto a un'interrogazione in consiglio regionale sul caso Friulpress dopo le recenti indiscrezioni della seconda, ennesima, vendita all'insaputa dei lavoratori e dei sindacati. "Seguiamo con attenzione l'evoluzione dellasituazione a.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Caso Friulpress: "Dalla nuova proprietà un atteggiamento inaccettabile", ma il fondo tedesco l'ha già vendutaNon sembra esserci tregua per i lavoratori di Friulpress di Sesto al Reghena: una vicenda in costante evoluzione, e segnata da continui e improvvisi...
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