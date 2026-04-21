Nel corso di un’indagine legata a un caso di escort, sono stati coinvolti circa 70 calciatori, tra cui alcuni appartenenti a club di primo piano. Le autorità hanno accertato un versamento complessivo superiore ai 194.000 euro nelle casse di un’agenzia di eventi che si occupava di organizzare le serate a Milano. Nell’ordinanza, i nomi dei calciatori sono stati omessi per motivi di riservatezza.

Almeno settanta calciatori coinvolti. E l’iter sembra essere chiaro: veniva loro offerta la possibilità di fare serata in un lussuoso ristorante con le ragazze e poi di continuare a divertirsi in hotel e locali. Si tratta di giocatori di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona. I calciatori avrebbero preso parte alle feste organizzate dall’agenzia di eventi Ma. De Milano di Cinisello Balsamo al centro di un’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I nomi, nell’ordinanza, sono stati coperti da omissis. Nessuno di loro è infatti indagato, in quanto nessuno ha commesso reato. Inoltre, non è stato accertato quanti abbiano usufruito del servizio di escort e droga della risata (i cosiddetti palloncini).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve

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Il rimbambimento di certi #giornalisti tifosi,in questi giorni,è nauseante! Cominciando dal cialtrone anti- #Sinner,continuando per il s- #bologna-to anti- #Juventus per il tributo a #Manninger,e per il caso escort a Milano con procuratore #Viola (tifoso con cover i x.com