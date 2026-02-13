Studentessa Erasmus morta il caso non è chiuso | il gip si riserva sull’archiviazione

Julie, studentessa Erasmus, è morta a Lecce e il caso non è ancora chiuso, perché il giudice si riserva di decidere se archiviare le indagini. La giudice Tea Verderosa sta valutando se ci siano elementi sufficienti per proseguire o chiudere il procedimento, dopo aver ascoltato le parti in tribunale.

L'istanza di opposizione dei legali che assistono i genitori era stata presentata nel settembre scorso. La 21enne francese si trovava a Lecce. È indagato un giovane del Brindisino per istigazione al suicidio e violenza sessuale LECCE - Al termine della camera di consiglio, la gip del tribunale di Lecce Tea Verderosa si è riservata sull'archiviazione dell'indagine relativa alla morte di Julie. Si tratta della studentessa francese il cui corpo senza vita era stato rinvenuto in un appartamento di Lecce il 22 ottobre 2023. La pm Rosaria Petrolo aveva chiesto l'archiviazione del caso.