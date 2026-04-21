Allarme per un caso di meningite all'Istituto Comprensivo "Poerio - Riviera" di Corso Vittorio Emanuele 124, a Napoli. Il plesso comprende scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e raccoglie gli alunni di Chiaia. Da quanto apprende NapoliToday si tratta di un caso di meningite.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Napoli, sospetto caso di meningite a scuola: scattano i protocolli; Caso di meningite sospetta alla scuola Poerio-Riviera di Napoli: Attivati protocolli Asl e sanificazione; Caso di meningite all'Istituto Poerio/Riviera di Corso Vittorio Emanuele; Bimba di un anno e mezzo ricoverata in ospedale per meningite.

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