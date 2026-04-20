Caso di meningite sospetta alla scuola Poerio-Riviera di Napoli | Attivati protocolli Asl e sanificazione
Nella scuola Poerio-Riviera di Napoli, è stato segnalato un caso di meningite sospetta riguardante uno studente. Le autorità sanitarie hanno avviato i protocolli previsti, tra cui la sanificazione degli ambienti scolastici e il monitoraggio dei contatti stretti. La scuola resta aperta, mentre le operazioni di controllo sono in corso per verificare eventuali rischi di diffusione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l’infezione.
L'Asl ha attivato i protocolli per un caso di meningite sospetta di uno studente della scuola Poerio-Riviera di Napoli. L'assessora Striano a Fanpage.it: "Situazione sotto controllo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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