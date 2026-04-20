Caso di meningite sospetta alla scuola Poerio-Riviera di Napoli | Attivati protocolli Asl e sanificazione

Nella scuola Poerio-Riviera di Napoli, è stato segnalato un caso di meningite sospetta riguardante uno studente. Le autorità sanitarie hanno avviato i protocolli previsti, tra cui la sanificazione degli ambienti scolastici e il monitoraggio dei contatti stretti. La scuola resta aperta, mentre le operazioni di controllo sono in corso per verificare eventuali rischi di diffusione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l’infezione.