Accoltellato un 22enne in corso Vittorio Emanuele | denunciato un 16enne

Un giovane di 22 anni di origine egiziana è stato ferito con un coltello in corso Vittorio Emanuele II. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata compiuta da un 16enne, anche lui egiziano, che si era allontanato da una casa famiglia. Il ragazzo più giovane è stato denunciato, mentre il 22enne è stato soccorso e portato in ospedale. La polizia sta indagando sui motivi dello scontro.

Un 22enne di origine egiziana è stato accoltellato in corso Vittorio Emanuele II e ad averlo colpito, con i fendenti che avrebbero raggiunto braccia e spalla, sarebbe stato un connazionale di 16 anni ospite di una casa famiglia da cui si era allontanato. A individuarlo sono stati i carabinieri.

