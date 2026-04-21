Da quasi cinque mesi, il difensore olandese non scende in campo con la maglia del Manchester United, suscitando domande sulla sua reale condizione. La sua assenza, inizialmente attribuita a un problema fisico, si è protratta nel tempo, coinvolgendo anche cambi di allenatore e strategie della squadra. La situazione rimane aperta, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questa lunga stop.

Il mistero che avvolge l’assenza di Matthijs de Ligt dal Manchester United si protrae da quasi cinque mesi, trasformando un presunto fastidio fisico in una questione complessa che ha segnato il passaggio tra due ere tecniche a Old Trafford. L’olandese, fermatosi il 5 dicembre scorso nel momento di massima forma atletica e di ritrovata titolarità, resta lontano dai campi mentre il club affronta una fase di profonda ristrutturazione sportiva. L’evoluzione di un infortunio tra incertezze mediche e cambiamenti in panchina. Quello che inizialmente sembrava un problema risolvibile con semplici massaggi o sessioni di allenamento differenziato si è rivelato una sfida clinica molto più impegnativa per lo staff medico dei Red Devils.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso De Ligt: il mistero del difensore fermo da 5 mesi a Old Trafford

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