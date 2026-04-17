Juventus De Ligt ai margini a Manchester | l’Inter e il Milan seguono

Nel 2026, Matthijs de Ligt ha vissuto un inizio di stagione difficile, trovandosi ai margini della rosa del suo attuale club durante le partite in Inghilterra. La sua presenza in campo è stata molto limitata e la situazione ha attirato l’attenzione di altri club italiani, tra cui le due principali formazioni di Milano e una rivale di lunga data. La sua condizione fisica sembra essere al centro delle preoccupazioni.

L’eclissi di un leader: il calvario di de Ligt nel 2026. Il 2026 di Matthijs de Ligt è iniziato nel peggiore dei modi, trasformandosi in una stagione fantasma che solleva pesanti interrogativi sulla sua tenuta fisica. Il difensore olandese non mette piede in campo dallo scorso 30 novembre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, De Ligt ai margini a Manchester: l’Inter e il Milan seguono Notizie correlate Juventus, Cabal ai margini: zero minuti dopo il rosso col GalaCabal ai margini: zero minuti dopo il rosso col Galatasaray Da quando ha rimediato il cartellino rosso contro il Galatasaray (ritorno playoff... FC 26 SBC Flashback Matthijs de Ligt: Il Baluardo OlandeseSe cerchi un difensore che faccia sentire la sua presenza fisica dal primo all’ultimo minuto, De Ligt è il profilo che fa per te. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manchester United, che fine ha fatto de Ligt? Zero minuti nel 2026, futuro in bilico e dove può andare; Ajax, de Ligt: Potrei raggiungere van Dijk al Liverpool; Vlahovic, ora il crocevia! Con la Juve a scacchi: Comolli brutale, il rinnovo solo così. Juve, Momblano: 'De Ligt e Disasi due profili osservati per la difesa dal club'Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Luca Momblano a Juventibus, la Juve starebbe cercando un difensore centrale ed avrebbe messo nel mirino sia Matthijs de Ligt ... it.blastingnews.com Ex allenatore de Ligt: 'Quando alzerà la Champions alla Juve con CR7 ci sarà un grande botto. Poi andrà al Barça'L'ex calciatore del Foggia Brian Roy, che ha allenato Matthijs de Ligt nell'Ajax Under 17, ha commentato il possibile arrivo dell'olandese in Italia a TuttoJuve: Per me il Barcellona sarebbe la ... calciomercato.com Oggi Medhi #Benatia compie 39 anni La #Juventus ha voluto fargli gli auguri sui propri profili social Lasciagli un messaggio nei commenti x.com Oggi Medhi #Benatia compie 39 anni La #Juventus ha voluto fargli gli auguri sui propri profili social Lasciagli un messaggio nei commenti - facebook.com facebook