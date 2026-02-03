Una città ingabbiata Il cantiere del Sacello fermo da mesi | perchè?

La situazione in città sembra ferma da mesi. Il cantiere del Sacello, che dovrebbe valorizzare una delle zone più storiche di Ancona, è ancora chiuso. La zona intorno a Palazzo degli Anziani appare abbandonata, con i lavori sospesi senza una data di ripresa. La città si chiede cosa stia succedendo e perché il progetto sia rimasto in stallo così a lungo. La mancanza di avanzamenti evidenzia le difficoltà dell’amministrazione comunale nel portare avanti gli interventi promessi.

L'area attorno a Palazzo degli Anziani sembra essersi cristallizzata. Sul più bello gli interventi per sistemare una delle zone più preziose del centro storico e dell'intera città si sono arenati, segno dell'enorme difficoltà da parte dell'amministrazione comunale dorica nel portare a compimento una serie di interventi. La lista si sta pericolosamente allungando. Al netto del dietrofront sull'impianto di cremazione, voluto dal sindaco Silvetti, e soprattutto in attesa di capire se i tempi di consegna dei progetti legati al Pnrr verranno rispettati (scadenza massima giugno 2026), ci sono cantieri fermi da tanto, troppo tempo.

