Nella serata di domenica, un uomo di 48 anni è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno interrogato un sospettato presso la Questura di Padova, mentre i tecnici della scientifica sono tornati sul luogo del fatto. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla dinamica e sui responsabili dell’accaduto.

Le indagini riguardanti la morte di Marco Cossi, il quarantottenne la cui vita è stata spezzata nella serata di domenica, hanno subito un’accelerazione decisiva con la conclusione dell’interrogatorio del sospettato presso la Questura di Padova. L’uomo, individuato dalle forze dell’ordine nelle prime ore di martedì 21 aprile dopo essere stato prelevato dal proprio domicilio, è stato ascoltato nel tardo pomeriggio odierno negli uffici di piazzetta Palatucci, in presenza del magistrato incaricato del caso. Sviluppi investigativi e sopralluoghi tecnici sul luogo del delitto. Nonostante il lungo confronto tra gli inquirenti e l’indagato si sia concluso, le attività della Squadra Mobile non hanno subito interruzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Cossi: interrogato il sospettato, la Scientifica torna sul luogo

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