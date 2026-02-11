Caso Nancy Guthrie fermato e interrogato un sospettato per il rapimento della madre della giornalista Nbc
Le autorità negli Stati Uniti hanno fermato un sospettato nell’ambito del caso del rapimento di Nancy Guthrie, l’84enne madre della giornalista Savannah Guthrie. Il sospettato è stato ascoltato dagli investigatori, ma ancora non ci sono dettagli sulla sua identità o sui movimenti recenti. La vicenda ha scuoto la famiglia e i colleghi della giornalista, che ora aspettano sviluppi ufficiali.
Le autorità statunitensi hanno fermato e interrogato un sospettato in relazione al presunto rapimento di Nancy Guthrie, 84 anni, madre della giornalista Nbc Savannah. La scomparsa dell'anziana dalla sua casa in Arizona è avvenuta 10 giorni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Savannah Guthrie, rapita la madre della giornalista della Nbc. Trump: "Tutte le forze federali a disposizione della famiglia"
La madre di Savannah Guthrie, conduttrice di Today Show, è scomparsa.
Cosa sappiamo sulla scomparsa della mamma della giornalista Savannah Guthrie: il riscatto e l'ipotesi rapimento
La polizia sta indagando sulla scomparsa di Nancy Guthrie, la mamma di Savannah Guthrie.
Usa, rapita madre conduttrice Nbc: fermato un uomo che sarà interrogato(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno fermato un uomo per interrogarlo nel quadro delle indagini sul rapimento di Nancy
Usa: caso Guthrie, le autorità hanno arrestato un sospettatoLe autorità della contea di Pima, in Arizona, hanno fermato una persona per interrogarla nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa di
Rapimento Nancy Guthrie: scade alle 17 di oggi (fuso Arizona) ultimatum dei presunti sequestratori. Chiedono milioni in bitcoin. Un caso strano.
Nancy Guthrie, scomparsa una settimana fa in Arizona, è con ogni probabilità stata rapita e il caso ha assunto una rilevanza nazionale. Ci sono state richieste di riscatto, ma nessuna è stata giudicata davvero credibile
