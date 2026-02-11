Caso Nancy Guthrie fermato e interrogato un sospettato per il rapimento della madre della giornalista Nbc

Le autorità negli Stati Uniti hanno fermato un sospettato nell’ambito del caso del rapimento di Nancy Guthrie, l’84enne madre della giornalista Savannah Guthrie. Il sospettato è stato ascoltato dagli investigatori, ma ancora non ci sono dettagli sulla sua identità o sui movimenti recenti. La vicenda ha scuoto la famiglia e i colleghi della giornalista, che ora aspettano sviluppi ufficiali.

