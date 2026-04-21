Il difensore dell’Inter si sta allenando da solo e non sarà disponibile per la prossima partita contro il Como. La società nerazzurra ha risposto al Barcellona, alzando un’offerta di circa 70 milioni di euro per il giocatore. La trattativa tra le due squadre è attualmente in corso, mentre il giocatore rimane escluso dalle convocazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sui futuri sviluppi.

Alessandro Bastoni va di moda, corre veloce di bocca in bocca e, mentre tutti lo tirano per la giacca, lui che fa? Sta fermo, immobile, bisognoso di riposo e riflessione. Anche ieri il centralone mancino si è allenato a parte e, per questo, non verrà convocato da Cristian Chivu per la semifinale di Coppa Italia. Tutto come da progetto iniziale: effettivamente, l’idea era di concentrare una settimana di allenamento senza partite, rinunciando quindi alla sfida di venerdì contro il Cagliari e a quella di stasera contro il Como. Fermarsi era considerato necessario per migliorare l’uso della caviglia e liberarsi delle tante tossine del periodo: tra simulazioni, fischi avversari e sanguinosi cartellini in Nazionale, attorno a lui tira da tempo una bruttissima aria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Bastoni, Ausilio risponde al Barcellona e alza un muro da 70 milioni

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