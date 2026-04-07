L’Inter e il Barcellona hanno una differenza significativa sulla valutazione economica di Alessandro Bastoni, stimata a 70 milioni di euro. Questa divergenza di opinioni rende difficile definire i termini del trasferimento del difensore italiano durante la prossima sessione di mercato estiva. Al momento, non sono stati trovati accordi tra le due squadre riguardo alla clausola di prezzo richiesta dall’Inter o alle condizioni contrattuali.

L’Inter e il Barcellona divergono profondamente sulla valutazione economica di Alessandro Bastoni, rendendo incerto il trasferimento del difensore verso la Spagna nella prossima sessione estiva. Il centrovisivo di 26 anni si trova al centro di un complesso gioco di trattative che vede contrapposti i desideri dei club e le realtà finanziarie. Mentre l’interesse catalano resta concreto, le richieste economiche di San Siro creano un muro difficile da abbattere deve fare i conti con le norme sul fair play finanziario. Il divario economico tra Milano e la Catalogna. Un’offerta iniziale di circa 45 milioni di euro è stata avanzata dal Barcellona, ma tale proposta è stata immediatamente respinta dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bastoni al Barcellona: muro di 70 milioni tra Inter e Spagna

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