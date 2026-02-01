Scontri a Torino il sindaco di Bari Vito Leccese | Solidarietà ad agente ferito

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato una lettera di solidarietà ad Alessandro Calista, l’agente di Polizia ferito durante gli scontri a Torino. L’agente è stato colpito con un martello mentre tentava di mantenere l’ordine nel corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Leccese ha condannato l’episodio e ha espresso vicinanza alle forze dell’ordine coinvolte.

Il primo cittadino e delegato Anci Sicurezza: "Le forze dell’ordine devono essere messe nelle condizioni migliori per svolgere il loro compito" Il poliziotto, come riporta Today.it, è stato aggredito da un gruppo di dieci persone a volto coperto. Prima i calci e i pugni, poi anche i colpi di martello. L'agente è stato immediatamente soccorso e quindi ricoverato in ospedale a Torino, dopo aver riportato contusioni alle costole e a un polpaccio. Quindi, l'appello a evitare ogni forma di strumentalizzazione: "La sicurezza non è terreno di scontro politico, non appartiene né alla destra né alla sinistra - scrive Leccese - ma è un bene comune che riguarda tutti e che richiede l’impegno condiviso di istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa mattina a Torino si sono verificati violenti scontri tra poliziotti e gruppi di antagonisti.

#Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Torino per visitare l’ospedale Molinette, dove si trova l’agente di polizia ferito ieri durante una manifestazione pro Askatasuna.

