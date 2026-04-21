Caso Andidero | Procura chiede il rinvio a giudizio per 8 imputati

L’udienza di oggi al tribunale di Bari ha visto la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone coinvolte nel caso Andidero. La procura ha presentato le sue proposte, segnando una fase importante nel procedimento. La vicenda riguarda accuse legate a fatti che si sono verificati nel territorio locale e che sono stati oggetto di indagini approfondite. Ora, il giudice dovrà decidere sulla validità delle accuse e sulla futura udienza.

L’udienza odierna presso il tribunale di Bari ha segnato un punto di svolta giudiziario per la storica famiglia di costruttori baresi, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura per otto individui coinvolti nelle vicende del gruppo Andidero e in una gestione irregolare di un immobile nel Salento. L’accusa, sostenuta dal PM Marazia, si muove su due binari investigativi che intrecciano il dissesto delle quattro società del gruppo con le anomalie riscontrate nella trasformazione di una masseria situata a Ugento in un complesso ricettivo. Le contestazioni delineano un quadro complesso che vede gli imputati accusati di truffa ai danni dello Stato, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Andidero: Procura chiede il rinvio a giudizio per 8 imputati Notizie correlate Leggi anche: Alessandro Basciano rischia il processo: la procura chiede rinvio a giudizio Delitto del trapano, la procura chiede il rinvio a giudizio per VerduciLa Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci.