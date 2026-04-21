Caserta trovato morto 20enne scomparso | amico 19enne ha confessato l’omicidio

A distanza di alcuni giorni dalla denuncia di scomparsa, è stato ritrovato morto il 20enne di Sessa Aurunca, Caserta. La scomparsa di Vincenzo Iannitti, avvenuta il 18 marzo, si è conclusa con il suo ritrovamento senza vita. Un amico di 19 anni ha confessato di essere l’autore dell’omicidio.

È stato trovato senza vita Vincenzo Iannitti, 20enne di Sessa Aurunca (Caserta) la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 18 marzo. Il corpo è stato trovato dai carabinieri del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca nel tardo pomeriggio di ieri, in una cantinola non distante da piazza Centrale, nella frazione di San Castrese. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Un giovane di 19 anni, portato in caserma e ascoltato per molte ore, ha confessato: lo ha ucciso con due coltellate, poi ha gettato il corpo dal terrazzo nel cortile interno e lo ha nascosto ricoprendolo con materiali vari. Nei confronti del 19enne è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto del pm per i reati di omicidio e occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Lapresse.it

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