Omicidio a Nizza Monferrato fermato l’amico 20enne per la morte di Zoe | ha confessato

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. Alex Giuseppe Manna, così si chiama il 20enne fermato, ha confessato il delitto. Nelle prime fasi dell'interrogatorio aveva dato la colpa al giovane extracomunitario poi rivelatosi del tutto estraneo ai fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ragazza uccisa a Nizza Monferrato, fermato Alex Manna, 20 anni: ha confessatoIl ventenne è accusato dell'omicidio di Zoe Trinchero, 17 anni. Le incongruenze nel suo racconto e la falsa pista dell'aggressione hanno fatto scattare il fermo. La comunità sotto shock

Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: sarebbe stata strangolataUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta nella notte a Nizza Monferrato (Asti). La giovane è stata trovata senza vita nel Rio. Si indaga al momento per omicidio: Zoe Trinchero, così si chiamava la

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile

Il caso della 17enne uccisa a Nizza Monferrato