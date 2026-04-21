Nella provincia di Caserta, gli agricoltori si trovano a dover gestire il pagamento di sei fatture emesse dal Consorzio di Bonifica. La situazione ha creato un peso economico considerevole per le aziende agricole della zona, che devono affrontare questa richiesta di pagamento in un’unica soluzione. La vicenda riguarda esclusivamente le fatture emesse dal Consorzio e il loro impatto sui conti delle aziende agricole locali.

Un pesante carico finanziario sta colpendo il settore agricolo della provincia di Caserta, dove gli addetti ai lavori si trovano a fronteggiare la riscossione simultanea di sei diverse fatture da parte del Consorzio di Bonifica. Mentre le aziende agricole locali affrontano queste pesanti esazioni, emergono interrogativi sulla gestione interna dell’ente, con riferimenti diretti al presidente Todisco, a Mastracchio e alla figura di Pignata, quest’ultima legata al vertice per vincoli familiari. Gestione dei fondi e tensioni nel comparto casertano. La situazione che si è delineata il 20 aprile 2026 mette in luce una profonda asimmetria tra le necessità produttive del territorio e le decisioni amministrative del Consorzio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta: stangata del Consorzio, 6 fatture pesano sugli agricoltori

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