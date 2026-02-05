Casa del Popolo e Consorzio Agricoltori Uniscono Forze al Campo di Cardano

A Cardano al Campo, due cooperative di lunga data si alleano per sostenere l’agricoltura locale. La Casa del Popolo e il Consorzio Agricoltori Cardanesi si sono messi insieme per mantenere attiva l’attività nei campi della zona. La decisione mira a rafforzare il settore e a tutelare i lavoratori, in un momento in cui molte aziende agricole stanno affrontando difficoltà. La collaborazione si traduce in un impegno concreto per il territorio e per il lavoro in campagna.

**A Cardano al Campo, nel cuore della provincia di Varese, due cooperative storiche – Casa del Popolo e Consorzio Agricoltori Cardanesi – hanno unito le forze per garantire la continuità del lavoro agricolo locale. La fusione, formale dal 14 gennaio scorso, è il risultato di un'esperienza ormai decennale di collaborazione, che ha permesso di salvare non soltanto il patrimonio, ma anche la memoria storica del territorio.** La storia comincia, come molti sanno, nel 1907. A Cardano, un piccolo borgo tra Varese e Malpensa, i circoli cattolici, socialisti e repubblicani avevano già iniziato a collaborare per noleggiare "la machina da batt" – la trebbiatrice – durante la stagione del raccolto.

