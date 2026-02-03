Pracchia | Le regole ci sono e valgono per tutti

La festa che si stava svolgendo in Fortezza a Pracchia si è interrotta bruscamente nel fine settimana. Dopo un blitz delle forze dell’ordine, Filippo Grassi, responsabile di Fiepet Confesercenti, ha scelto di non commentare e ha preferito mantenere il silenzio. Le regole ci sono, ha detto, e valgono per tutti.

Sceglie la via del silenzio Filippo Grassi, responsabile di Fiepet Confesercenti, dopo il blitz delle forze dell'ordine, che ha portato alla sospensione della festa in Fortezza nel week-end. A parlare invece è Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio Siena, che spiega: "Come associazione di categoria abbiamo provveduto a comunicare per tempo ai nostri soci con una lettera i contenuti della circolare del ministero dell'Interno, che prevede un'intensificazione dei controlli soprattutto nelle attività di ristorazione che fanno musica. L'obiettivo è infatti garantire la sicurezza e il rispetto dei limiti della capienza dei locali".

