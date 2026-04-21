Case popolari nuovo scontro Residenzialità storica Coletti | | La Regione è ambigua sui criteri

Un nuovo confronto si apre sul tema delle case popolari, con il Comune che richiede chiarimenti alla Regione sui criteri utilizzati per l’assegnazione delle abitazioni. La questione riguarda in particolare la residenzialità storica e le modalità di distribuzione, con il Comune che si aspetta un riscontro ufficiale da parte dell’ente regionale. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le due istituzioni sulla gestione del patrimonio abitativo pubblico.

È il Comune, questa volta, che chiede conto alla Regione di avere un riscontro sui criteri di assegnazione delle case popolari. E, in particolare, su quello della residenzialità storica. Da viale Aldo Moro, dopo oltre due mesi, ancora nessuna risposta. L’assessore Cristina Coletti, nella sua veste di presidente del Tavolo Provinciale di Concertazione delle Politiche Abitative è netta: "Il diritto alla casa deve avere risposte". "Di fronte alla circolare inviata dall’assessore regionale Paglia in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale – chiarisce Coletti al Carlino – è bene chiarire che tale pronunciamento si rivolge alla legge della regione Toscana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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