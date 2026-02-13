Case popolari dopo 13 anni il nuovo bando per l’assegnazione Ecco regole e criteri

A Sabaudia, il Comune ha pubblicato un nuovo bando per le case popolari, dopo 13 anni di attesa, a causa dell’obsolescenza delle regole precedenti. La delibera di giunta dello scorso 29 dicembre ha aggiornato i criteri di assegnazione, introducendo procedure più chiare e trasparenti. La decisione mira a distribuire gli alloggi in modo più equo e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

L’annuncio da parte del Comune di Sabaudia. Qui tutte le informazioni su chi può presentare la domanda, e come, i punteggi e le graduatorie “Il nuovo bando è un passo importante per la nostra comunità - commenta il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca -. Dopo anni di attesa, finalmente abbiamo regole chiare che garantiscono trasparenza e correttezza nell’assegnazione degli alloggi popolari dell’Ater. Il nostro obiettivo è offrire opportunità concrete alle famiglie in difficoltà e assicurare che chi ne ha più bisogno possa accedere a una casa dignitosa”. A fare eco al primo cittadino è l’assessora ai Servizi Sociali Pia Schintu.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su case popolari

La Procura di Trapani ha disposto l’arresto di 13 persone nell’ambito di un’indagine su irregolarità nelle assegnazioni di case popolari.

Ater Umbria ha aperto il nuovo bando per i 36 alloggi popolari disponibili in tutta la regione.

Ultime notizie su case popolari

Argomenti discussi: Potenza. Pubblicato dal Comune il bando per assegnazione alloggi; Inchiesta Aterp e mercimonio delle case popolari: 4 persone a giudizio, vigili urbani e funzionari; Sicurezza, la richiesta di FdI: Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato; Case popolari, il blitz dei carabinieri: trovate armi e droga.

Case popolari, dopo 13 anni il nuovo bando per l’assegnazione. Ecco regole e criteriL’annuncio da parte del Comune di Sabaudia. Qui tutte le informazioni su chi può presentare la domanda, e come, i punteggi e le graduatorie ... latinatoday.it

Calabria, inchiesta sulle case popolari: 13 proscioglimenti e 4 rinvii a giudizio (NOMI)Il Gup esclude associazione, corruzione e concussione per i principali indagati. A processo solo quattro imputati con capi d’accusa riqualificati ... zoom24.it

RomaToday. . Roma Capitale acquista appartamenti ex Enasarco in tutta la città per trasformarli in case popolari, i proprietari hanno paura di subire le conseguenze negative dei condomini misti. Nel video di @valerigram87 le promesse dell'assessore Zevi e - facebook.com facebook

#Case popolari, #Santori: emendamento frutto compromesso con la sinistra, me lo ha chiesto il sindaco @Roma @gualtierieurope @FabrizioSantori x.com