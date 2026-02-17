Rivoluzione Polis | nuovi servizi anagrafici e previdenziali direttamente allo sportello

L’ufficio postale di San Michele di Serino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno introdotto nuovi servizi anagrafici e previdenziali direttamente allo sportello. La motivazione è legata alla volontà di semplificare la vita ai cittadini, eliminando lunghe attese e spostamenti. Ora, gli utenti possono ottenere certificati e aggiornamenti senza dover andare in sedi distanti, grazie alla tecnologia implementata. La riapertura si inserisce in un piano più ampio per migliorare i servizi di Poste italiane nel territorio.

L'ufficio postale di San Michele di Serino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di via Vincenzo Cotone, 17, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", grazie al progetto Polis, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.