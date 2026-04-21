Cascina inaugurato il Corridoio della gentilezza nell’istituto De Andrè

A Cascina è stato inaugurato il “Corridoio della gentilezza” all’interno dell’istituto comprensivo “De Andrè”. La cerimonia si è svolta alla presenza di insegnanti, studenti e genitori, che hanno assistito alla scoperta di un percorso decorato con messaggi e disegni dedicati alla solidarietà e al rispetto. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere valori positivi tra i ragazzi e favorire un ambiente scolastico più inclusivo.

Cascina (PI), 21 aprile 2026 – Grande emozione e orgoglio per l’Istituto Comprensivo "Fabrizio De Andrè" che, nei giorni scorsi, alla presenza delle istituzioni locali, la Provincia di Pisa con la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio, il Comune di Cascina con l'assessore Fausto Bosco e la dirigente dell'ufficio scuola Catia Tempestini, l'ambasciatrice della gentilezza Tiziana Arnone, l'esperta che ha seguito i giovani 'artisti' Daria Palotti, ha inaugurato il nuovo “Corridoio della gentilezza”. Un' opera che si configura come l'esito di un percorso educativo e artistico inserito nel Piano di Inclusione dell’Istituto e che ha visto protagoniste le classi della secondaria 3D, 2B e 2E affiancate, all'inaugurazione, dai Peer Educators d'Istituto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, inaugurato il “Corridoio della gentilezza” nell’istituto “De Andrè” Notizie correlate De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate... Leggi anche: Lavori conclusi a Geraci Siculo, inaugurato il plesso dell'istituto Polizzano: "Investiamo nel futuro della Sicilia"