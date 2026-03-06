Lavori conclusi a Geraci Siculo inaugurato il plesso dell' istituto Polizzano | Investiamo nel futuro della Sicilia

A Geraci Siculo è stato inaugurato il nuovo plesso dell'istituto Polizzano, dopo che i lavori, dal valore di 1,9 milioni di euro, sono stati completati. La cerimonia di apertura si è svolta oggi, segnando la fine dei lavori e l'inizio di un nuovo spazio dedicato all’istruzione. La struttura è stata ufficialmente aperta con il taglio del nastro.

Ad affermarlo l'assessore regionale Mimmo Turano presente al taglio del nastro. L'intervento è stato finanziato dal ministero dell'Istruzione con 1,9 milioni di fondi del Pnrr Dopo la conclusione dei lavori da 1,9 milioni, arriva a Geraci Siculo il giorno del taglio del nastro. È stato inaugurato questa mattina il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano al termine di un intervento di efficientamento sismico e di riqualificazione effettuato grazie ai fondi del Pnrr tramite il ministero dell'Istruzione e del merito. L'intervento, che rientra nell'ambito del progetto "Futura-La scuola per l'Italia di...