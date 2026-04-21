Casa Emilia-Romagna | Fondamentale esserci

Anche quest’anno, la Regione Emilia-Romagna sarà presente a Macfrut, una delle fiere più importanti del settore agricolo. L’assessore all’agricoltura ha sottolineato l’importanza di partecipare all’evento, ribadendo il ruolo di rilievo della regione. La partecipazione si inserisce nel quadro delle iniziative promosse per valorizzare il comparto agricolo locale. La manifestazione si svolgerà in una località italiana, attirando operatori e aziende da diverse nazioni.

Anche in questa edizione di Macfrut la Regione Emilia-Romagna avrà un ruolo da protagonista. Lo conferma l’assessore all’agricoltura Alessio Mammi. "Guardando ai dati consuntivi 2025 - è la sua analisi del comparto - si conferma la tendenza già consolidata nel corso del 2024 di sostanziale tenuta, dopo il terribile 2023 che ha visto danni enormi causati da gelate tardive e alluvioni. La frutticoltura regionale aveva già registrato un + 57% nel 2024 e siamo in linea con questo dato. La produzione lorda vendibile si attesta attorno ai 713 milioni di euro: alcune colture sono più in difficoltà, altre come ciliegie, kiwi e susine stanno andando bene.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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