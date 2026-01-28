Casa a Parma i mutui con durata più breve dell' Emilia-Romagna

A Parma i mutui durano meno rispetto al resto dell’Emilia-Romagna. Dopo un 2024 in ripresa, anche il 2025 si conferma positivo per il mercato dei mutui. I tassi sono più bassi e la fiducia tra consumatori e banche cresce, spingendo le persone a chiedere prestiti con rate più brevi.

L'importo medio è di 140 mila euro, l'età media 39 anni. I dati dell'Osservatorio di MutuiOnline Dopo un 2024 in ripresa, anche il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, segnato da tassi di interesse competitivi rispetto al recente passato e da una crescente fiducia nel comparto da parte di consumatori e istituti di credito. Nei primi 6 mesi dell'anno la politica monetaria accomodante messa in atto dalla Banca Centrale Europea ha permesso al TAN medio dei mutui a tasso variabile di scendere notevolmente, mentre nella seconda parte dell'anno lo stop ai tagli del costo del denaro da parte di Francoforte ha portato alla stabilizzazione dei tassi, mentre il TAN medio del fisso ha subito un graduale aumento.

In Emilia-Romagna, scegliere tra un mutuo a tasso fisso o variabile dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni del mercato e le città di riferimento.

