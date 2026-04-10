In Emilia-Romagna, il settore dell’arredamento e dei prodotti per la casa continua a registrare una crescita, con la spesa complessiva nel 2025 che ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro. Questa situazione si distingue rispetto al trend di rallentamento che interessa l’Italia nel suo complesso. La domanda di beni durevoli per la casa si mantiene stabile, contribuendo alla vitalità dell’economia domestica regionale.

L’economia domestica in Emilia-Romagna mostra una resilienza che contrasta con il rallentamento nazionale, grazie a un volume di spesa per i beni durevoli che nel 2025 ha toccato i 7,12 miliardi di euro. Nonostante una flessione dell’1,3% rispetto all’anno precedente, la regione si posiziona al quarto posto in Italia per acquisti complessivi, riuscendo a limitare la contrazione dei consumi rispetto alla media del Paese, che ha registrato un calo più marcato del 2,1%. Il dato emerge dall’analisi della 32ª edizione dell’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, che evidenzia come la spesa media per ogni nucleo familiare regionale sia stata di 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: boom arredamento e casa, la spesa resiste

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