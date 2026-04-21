Secondo recenti dati, il 72% degli italiani intende effettuare nuovi acquisti nel settore dell’arredamento. Il mercato dell’arredamento nel paese mostra una stabilità superiore rispetto al calo generale dei prestiti finalizzati. Questa tendenza si riscontra nonostante le fluttuazioni economiche che hanno interessato altri comparti finanziari. Le famiglie continuano a investire nella casa, preferendo rinnovare e migliorare gli spazi abitativi.

Il mercato dell’arredamento in Italia mostra una resilienza inaspettata, con il settore che mantiene una tenuta relativa rispetto al calo dei prestiti finalizzati complessivi. I dati dell’Osservatorio Compass, presentati in occasione della Milano Design Week, evidenziano come il 72% degli italiani preveda di effettuare acquisti di complementi o mobili nei prossimi dodici mesi, guidato da una rinnovata attenzione verso la cura della casa e l’integrazione tra design fisico e soluzioni digitali. L’evoluzione del rapporto tra i cittadini e le proprie mura domestiche non è solo una questione di estetica, ma riflette un cambiamento strutturale nelle priorità delle diverse generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa e design: il 72% degli italiani pianifica nuovi acquisti

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