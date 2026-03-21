Scuola e social | il 72% degli studenti italiani è connesso oltre le 4 ore I dati

Secondo un recente rapporto internazionale, il 72% degli studenti italiani trascorre più di quattro ore al giorno sui social media. La ricerca evidenzia come questa elevata connessione influisca sulla loro percezione di felicità, mettendo in luce una relazione tra uso prolungato delle piattaforme digitali e benessere psicologico. I dati sottolineano una tendenza diffusa tra i giovani nel nostro paese.

Il nuovo report internazionale dimostra come il massiccio utilizzo dei social media riduca drasticamente la felicità degli iperconnessi studenti italiani L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

San Valentino, dati di Confesercenti: lo festeggia il 58% degli italiani, giro d’affari da oltre 350 milioniCene romantiche, omaggi floreali e regali più impegnativi, dai gioielli ai viaggi.

Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati IstatTra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici.

Una selezione di notizie su Scuola e social il 72 degli studenti...

Temi più discussi: I finti rapitori davanti alle scuole e il pericolo dei social; Verifiche a scuola e IA: il dibattito social tra genitori e docenti sugli studenti onesti penalizzati; Lezioni di storia e social: il progetto di Fabio Severino con medie Vailati di Crema; Scuola e divario sociale, in periferia un alunno su due non comprende un testo scritto.

Verifiche a scuola e IA: il dibattito social tra genitori e docenti sugli studenti onesti penalizzatiSui social docenti e genitori protestano: i ragazzi onesti vengono sistematicamente penalizzati da chi affronta le verifiche usando intelligenza artificiale ... orizzontescuola.it

ChatGPT per i compiti e uso dei social: il sondaggio Novakid rivela che l’80% dei genitori chiede limiti rigorosiUn sondaggio Novakid mostra che i genitori italiani chiedono regole rigorose per smartphone, social e intelligenza artificiale a scuola ... orizzontescuola.it

Mariastella Gelmini – ministra dell’Istruzione durante l’ultimo Governo Berlusconi, oggi senatrice di ‘Noi Moderati’ – ripercorre con ‘La Tecnica della Scuola’ i motivi che portano tre lustri anni fa ai contestati tagli miliardari (oltre 8) alla scuola pubblica. Poi si soff facebook

Accoltellato fuori dalla scuola a Sesto San Giovanni: i 3 aggressori si volevano vendicare ma hanno sbagliato persona x.com