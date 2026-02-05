Pellegatti | 8 degli ultimi 9 gol del Milan realizzati dai nuovi acquisti statistica gratificante
Carlo Pellegatti sottolinea come otto degli ultimi nove gol del Milan siano stati segnati dai nuovi acquisti. Una statistica che rende felici i tifosi, anche se Pellegatti invita a non esagerare con i giudizi affrettati. La squadra di Pioli continua a lavorare e i risultati arrivano, ma il campionato è ancora lungo.
Il Milan punta in alto, con la vittoria di Bologna ha raggiunto quota 50 punti in 23 partite, soltanto in due occasioni era riuscito a fare meglio. Il risultato del Dall'Ara ha evitato la fuga dell'Inter, oltre che aumentare il distacco da Napoli, Juventus e Roma. Negli ultimi giorni è emersa una statistica impressionante, 8 delle ultime 9 reti dei rossoneri in campionato sono arrivate dai nuovi acquisti: Adrien Rabiot (3), Cristopher Nkunku (3), Niclas Fullkrug (uno) e Koni De Winter (uno). Un dato che non solo testimonia l'impatto degli ultimi arrivati in zona gol, ma certifica la capacità di Allegri di valorizzare i propri calciatori, soprattutto i nuovi innesti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Pellegatti Milan
Mortalità nel Viterbese: l'evoluzione statistica degli ultimi 10 anni
Negli ultimi dieci anni, il Viterbese ha vissuto un'evoluzione significativa nei dati sulla mortalità, riflettendo tendenze e sfide del territorio.
Li chiamavano “Bidoni”: i peggiori acquisti in Serie A degli ultimi anni, l’ultimo è assurdo
Ultime notizie su Pellegatti Milan
Argomenti discussi: Mercato gennaio, Pellegatti: 7 al Napoli, 8 alla Roma. Sabatini: Inter e Juve….
Il Re Frankie Dettori saluta il mondo dal Brasile e Carlo Pellegatti è pronto a rendergli l'omaggio che merita, con la consueta classe sontuosa Ma la puntata di oggi de "L'Ippica a Pelle" riserva una sorpresa: una 'vibrazione' speciale che riguarda Max Alleg facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.