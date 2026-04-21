Cartello turistico abbandonato a terra a piazza Dante | Caduto il 12 aprile

Un cartello turistico, che dovrebbe illustrare la storia della chiesa di San Giovanni in Zoccoli, si trova a terra in piazza Dante a Viterbo. L'oggetto è stato segnalato come caduto il 12 aprile e si trova abbandonato sul selciato, vicino a un'area che dovrebbe essere curata e mantenuta. La presenza del cartello in questa condizione rappresenta una situazione di degrado nel luogo pubblico.