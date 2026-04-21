Cartello turistico abbandonato a terra a piazza Dante | Caduto il 12 aprile
Un cartello turistico, che dovrebbe illustrare la storia della chiesa di San Giovanni in Zoccoli, si trova a terra in piazza Dante a Viterbo. L'oggetto è stato segnalato come caduto il 12 aprile e si trova abbandonato sul selciato, vicino a un'area che dovrebbe essere curata e mantenuta. La presenza del cartello in questa condizione rappresenta una situazione di degrado nel luogo pubblico.
C'è un'immagine che riassume lo stato di decoro di piazza Dante a Viterbo: un cartello turistico, quello che dovrebbe narrare con orgoglio la storia della chiesa di San Giovanni in Zoccoli, adagiato tristemente sul selciato.Il cartello abbandonatoSulla superficie del pannello, qualcuno ha segnato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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