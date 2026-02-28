Un gallo è stato recuperato dalla polizia locale dopo aver passato diverse ore a cantare senza sosta in via Andrea Costa, a Bologna. Il volatile, che sembrava essere caduto da un camion o abbandonato, è stato messo in sicurezza e affidato alla Lipu. La presenza del gallo aveva attirato l’attenzione dei residenti, disturbando il riposo della zona.

Bologna, 28 febbraio 2026 – Portato in salvo il gallo che ha tenuto sveglio la zona Andrea Costa, cantando giorno e notte: è arrivata la polizia locale e il volatile è stato affidato alla Lipu. I residenti di quella parte del quartiere non riuscivano più a chiudere occhio, e il caso del gallo insonne era volato di casa in casa per poi finire sul tavolo della polizia locale, che aveva preso in carico la segnalazione. E ieri pomeriggio gli agenti sono andati a verificare cosa stesse succedendo. Stando a quanto riferito dai residenti infatti il galletto di via Aglebert (tra via Sabotino e via Andrea Costa) non smetteva mai di cantare, producendo melodie particolari e soprattutto molto rumorose al punto che, hanno detto, era “come averlo sul comodino ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portato in salvo il gallo che ha tenuto sveglio un quartiere. “Caduto da un camion o abbandonato”

Bambino di 9 anni operato al cervello all'ospedale di Padova, tenuto sveglio per monitorare le funzioniOperazione rivoluzionaria presso l’Azienda Ospedale-Università Padova, dove un bambino di nove anni ha subito un intervento al cervello da sveglio.

Voci e volti che il 2025 ha portato via da Messina, l'eredità da proteggereOgni fine anno porta con sé un bilancio silenzioso che non si misura sono in numeri, ma anche in assenze.

Una selezione di notizie su Caduto da.

Discussioni sull' argomento Il jet precipitato. La prove raccolte sono a rischio; Cagnolina legata a un palo nel bosco: faceva da guardia all’insediamento abusivo. Tratta in salvo; Notte di fuoco in Via Bartolini: la Polizia di Stato porta in salvo i residenti da un edificio in fiamme.; Fiamme in un appartamento di Borgo Trento: residenti portati in salvo e condominio evacuato.

Ucraina, il soldato ferito è portato in salvo da un robotLe immagini diffuse dall’esercito ucraino mostrano il 1° Battaglione Medico impegnato in un’operazione senza precedenti: l’evacuazione di un soldato ferito da un insediamento sotto controllo russo ... video.corriere.it

Antonio Russo è stato ucciso da un macchinario a Barcellona. Francesco Greco è caduto dal primo piano di una palazzina a Mazara - facebook.com facebook

Banchiere caduto da un B&B a Milano, arrestato il figlio Il figlio di Adarici è accusato di sequestro di persona aggravato dalla morte del padre x.com