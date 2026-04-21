Carta igienica e fumogeni al Casteller | l' ultimo blitz per l' orso M49

Nella notte di lunedì 20 aprile, alcuni attivisti del collettivo Centopercentoanimalisti hanno portato a termine un'azione presso il Casteller, dove è detenuto l'orso M49. Durante l'intervento, hanno lasciato carta igienica sul cancello, lanciato fumogeni rossi e gridato slogan a favore della liberazione dell'animale. L'episodio si è verificato nel rispetto di una zona già nota per la presenza dell'orso e ha coinvolto un gruppo di persone che hanno manifestato con questi mezzi.

Carta igienica sul cancello, fumogeni rossi e un grido: “Libertà per l’orso Papillon”. È questo il bilancio del blitz notturno avvenuto ieri, lunedì 20 aprile, da parte di alcuni militanti del collettivo Centopercentoanimalisti in quel del Casteller, dove è notoriamente rinchiuso l’orso M49.Torna.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Blitz degli animalisti per l’orso M49: “Papillon libero, stop Casteller”Gli attivisti hanno appeso uno striscione al centro storico di Padova davanti al Bò e al municipio, riscuotendo l’interesse dei passanti. Orso M49, gli animalisti preparano un nuovo presidio al Casteller: "Aspettiamo anche Fugatti"Partita la mobilitazione in vista del prossimo 28 marzo davanti alla struttura in cui è rinchiuso l'orso soprannominato Papillon. Altri aggiornamenti Carta igienica addio, ecco perché milioni di persone stanno passando al bidet intelligente ed ecologicoAddio carta igienica, benvenuto bidet elettronico. In un mondo sempre più attento all’ecologia, anche il prodotto d’eccellenza per l’igiene è destinato a farsi ... ilmattino.it L’impatto della carta igienica sull’ambienteTra le cose che ci lasciamo alle spalle ogni volta che andiamo in bagno ci sono alcuni strappi di carta igienica, che quasi sempre hanno richiesto alberi e grandi quantità di energia per essere ... ilpost.it