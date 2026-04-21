Carta d’identità impossibile prendere appuntamento all’anagrafe Così i cittadini rischiano di restare senza documento

Numerosi cittadini stanno incontrando difficoltà nel fissare un appuntamento presso l'ufficio anagrafe per ottenere la carta d’identità, in quanto il sistema di prenotazione attualmente non permette di prenotare. La sede non ha disponibilità per appuntamenti in questo momento, lasciando molte persone senza la possibilità di ricevere il documento di identità in tempi brevi. La situazione rischia di causare disagi e ritardi per chi ha bisogno di rinnovare o ottenere il documento.

«La sede non offre al momento disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio della CIE mediante questo sistema». È questa la frase che sul portale prenotazionicie.interno.gov.it accoglie migliaia di cittadini italiani alle prese con il rifacimento della carta d’identità. Il 3 agosto 2026, infatti, dovremo dire addio definitivamente alle vecchie carte d’identità cartacee, che smetteranno di essere valide per effetto del Regolamento europeo 11572019. Tutti dovranno sostituirla, anche se la scadenza sul vecchio documento è posteriore a tale data. Ma ad oggi, tentare di mettersi in regola è piuttosto difficile. In molte città è praticamente impossibile prendere appuntamento, nei comuni limitrofi, più piccoli e con meno richieste, le prime disponibilità spesso sono dopo mesi, qualcuna addirittura l’anno prossimo.🔗 Leggi su Open.online

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