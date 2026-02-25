Anagrafe senza appuntamento | torna l' apertura straordinaria per richiedere la carta d' identità elettronica

Da agosto 2026 il vecchio formato andrà "in pensione" per legge. Il Comune raddoppia le aperture straordinarie per smaltire le richieste dei cittadini Sabato 28 febbraio, il Comune di Rimini mette a disposizione dei cittadini un'ulteriore occasione - dopo quella di sabato scorso molto apprezzata dai cittadini - per rinnovare la propria carta d'identità cartacea con il documento elettronico. Dalle 8 alle 12, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sarà possibile recarsi presso due sedi anagrafiche: l'Anagrafe Centrale di Via Marzabotto n. 25 e la Delegazione anagrafica del Centro Storico di Piazza Cavour n. 30. L'apertura è rivolta in modo particolare a tutti i titolari di carta d'identità in formato cartaceo, che hanno tempo fino al 3 agosto 2026 per provvedere alla sostituzione con la Carta d'identità elettronica (Cie). Come noto quella data non ammette eccezioni: per disposizione del ministero dell'Interno, a partire dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d'identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza impressa sul documento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

