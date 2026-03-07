Apertura dell' anagrafe senza appuntamento per il rilascio della carta d' identità elettronica

Il Comune di Venezia ha annunciato l'apertura straordinaria dell'anagrafe senza appuntamento per il rilascio della carta d'identità elettronica. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 11 marzo, dalle 14,30 alle 17,30, presso le sedi di Venezia, Lido, Mestre e Marghera. I cittadini potranno recarsi negli sportelli senza prenotazione per effettuare la sostituzione della carta d'identità elettronica.

Mercoledì 11 marzo, dalle 14.30 alle 17.30. Compatibilmente con la distribuzione delle tessere elettorali, si potrà fare richiesta anche da venerdì 20 a domenica 22 marzo Dal 3 agosto 2026, infatti, la carta d'identità cartacea perderà validità, sia in Italia che per l'espatrio, in applicazione del Regolamento (UE) n. 20191157, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento cartaceo. Durante le aperture straordinarie, l’accesso agli sportelli sarà libero: i cittadini verranno ricevuti in base all’ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili. L'accesso è riservato esclusivamente ai residenti in Comune di Venezia possessori di carta di identità cartacea. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

