Carrarese Belloni un giocatore a tutto campo | Il sogno playoff continua noi ci crediamo
Domenica, Niccolò Belloni è tornato in campo da titolare dopo aver scontato una squalifica, offrendo una delle sue prestazioni più convincenti con la maglia della Carrarese. La sua presenza ha contribuito a mantenere vivo il sogno playoff, con il giocatore che ha mostrato grande intensità e qualità durante la partita. La sua prova si inserisce tra le più significative della stagione, paragonabile per livello a quella del derby d’andata.
Niccolò Belloni domenica è tornato titolare dopo il turno di squalifica ed ha sciorinato una delle migliori prestazioni in azzurro, paragonabile a quella nel derby d’andata per qualità ed intensità. Il 31enne massese ha fatto non solo l’esterno a tutta fascia ma nel finale si è disimpegnato anche come braccetto di sinistra della difesa a tre completando una personale trasformazione in giocatore “totale“. Quali sono le impressioni sulla partita col Pescara? "Partita difficile contro una delle squadre, nonostante la classifica, che a mio avviso da gennaio in poi è diventata tra le più forti del campionato per come gioca e per gli interpreti che ha.🔗 Leggi su Lanazione.it
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