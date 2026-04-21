Carrarese Belloni un giocatore a tutto campo | Il sogno playoff continua noi ci crediamo

Domenica, Niccolò Belloni è tornato in campo da titolare dopo aver scontato una squalifica, offrendo una delle sue prestazioni più convincenti con la maglia della Carrarese. La sua presenza ha contribuito a mantenere vivo il sogno playoff, con il giocatore che ha mostrato grande intensità e qualità durante la partita. La sua prova si inserisce tra le più significative della stagione, paragonabile per livello a quella del derby d’andata.