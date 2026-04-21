Caro-vita e ritardi contrattuali il potere d’acquisto dei docenti crolla Il CNDDU | Servono indennità territoriali strutturali non più aumenti lineari

Il potere d’acquisto dei docenti sta subendo un forte calo a causa dei ritardi nei pagamenti e delle modifiche contrattuali. Il CNDDU richiede l’istituzione di indennità territoriali strutturali, invece di aumenti lineari, per affrontare questa situazione. La problematica riguarda non solo le retribuzioni, ma anche il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra istituzioni e rappresentanze sindacali.

Un allarme che non riguarda solo i conti in busta paga, ma lo stesso principio di uguaglianza sancito dalla Carta fondamentale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Da aprile flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali per chi guadagna meno di 33mila euro. 15% sulle indennità per notturni e festiviA partire dalla busta paga di aprile i lavoratori dipendenti vedranno gli effetti dello sconto fiscale sugli aumenti previsti da rinnovi contrattuali... "Eroso il potere d’acquisto. Subito aumenti salariali"STIPENDI che non tengono il passo con il costo della vita, lavoro povero, contrazione del manifatturiero e difesa dello Stato sociale: Rossano Rossi,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Conte, caro vita e caro energia sono il prezzo dei fallimenti di Meloni; Praga paralizzata: 78 cortei in simultanea contro il caro vita; Trasporti sardi tra rincari e ritardi: cresce il peso della crisi globale; Milano, Palazzo Marino torna a splendere: le facciate, il loggiato del '500, il cortile. Concluso il restauro. Sciopero autotrasportatori, nuova protesta contro il caro carburante facebook Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuo x.com