La crisi economica colpisce duro la Toscana. I salari non bastano più a coprire il costo della vita, e la situazione rischia di peggiorare se non arrivano subito aumenti salariali. Il segretario della Cgil Toscana, Rossano Rossi, denuncia un quadro di lavoro povero e un settore manifatturiero in calo, mentre si cerca di difendere lo Stato sociale.

STIPENDI che non tengono il passo con il costo della vita, lavoro povero, contrazione del manifatturiero e difesa dello Stato sociale: Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, traccia un quadro critico della situazione regionale. Salari e costo della vita: in Toscana si continua a perdere potere d’acquisto? "Sì, purtroppo, come in tutto il Paese, si registra uno scarto negativo tra inflazione e aumenti salariali. Lì dove riusciamo a portare aumenti salariali è perché abbiamo ancora tante lavoratrici e tanti lavoratori a cui non è stato rinnovato il contratto nazionale. Sta un po’ meglio chi lavora nelle fabbriche più grandi, ma la paga media in Toscana è di 13-14mila euro l’anno, che su tredici mensilità significa poco più di mille euro al mese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Eroso il potere d’acquisto. Subito aumenti salariali"

Sindacati e Circondario hanno siglato una pre-intesa su fondi e aumenti salariali, segnando un passo importante per il settore.

