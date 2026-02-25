Da aprile flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali per chi guadagna meno di 33mila euro 15% sulle indennità per notturni e festivi

A partire dalla busta paga di aprile i lavoratori dipendenti vedranno gli effetti dello sconto fiscale sugli aumenti previsti da rinnovi contrattuali firmati dal 2024 e sui compensi per turni notturni, domenicali e festivi. Chi guadagna sotto i 33mila euro e negli ultimi due anni si è visto rinnovare il contratto collettivo di lavoro pagherà, sull’aumento, solo una flat tax del 5%. Imposta sostitutiva al 15%, invece, per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e le indennità inerenti al lavoro a turni, con alcuni limiti. Le norme, previste dalla legge di Bilancio, sono state tradotte in pratica per i sostituti d’imposta attraverso una circolare dell’Agenzia delle Entrate firmata dal direttore Vincenzo Carbone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

