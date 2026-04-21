Caro carburante l’allarme della Uil Calabria | Qui pesa più che altrove

La Uil Calabria ha espresso preoccupazione riguardo all’aumento dei prezzi dei carburanti nella regione, affermando che l’impatto è superiore rispetto al resto d’Italia. La segretaria generale della Uil Calabria ha sottolineato come questa situazione si traduca in una crisi più accentuata rispetto ad altre aree del paese. La questione viene posta come una problematica che richiede attenzione, senza ulteriori commenti o analisi.

"Il caro carburante colpisce in Calabria più che nel resto del Paese". È una denuncia netta quella lanciata da Mariaelena Senese, segretaria generale della Uil Calabria, che accende i riflettori su una crisi che nella regione assume contorni ancora più gravi rispetto al quadro nazionale.Secondo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Abruzzo: carburante più caro d’Italia, il fisco pesa il 50%I cittadini abruzzesi si trovano oggi, giovedì 19 marzo 2026, ad affrontare la più alta tassazione al paese sul carburante, segnando una situazione... Pasqua, arriva la stangata sui voli: prezzi su del 13%, pesa il caro-carburante. Quanto si spende e le tratte più colpiteNon c’è pace per chi decide di tornare a casa o concedersi una vacanza per Pasqua. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Caro Carburante, sindacati contro i turni spezzati: Così aumentano costi e disagi per i lavoratori · LaC News24; Carburanti alle stelle, sindacati in allarme: Turni da rivedere subito nella grande distribuzione; Caro carburanti e voli, a rischio le tariffe in continuità territoriale. Salvini: Per ora prezzi bloccati, ma non a lungo; Il rischio carenza di carburante minaccia i voli da e per la Sardegna. Caro carburante, l’allarme di Senese: «In Calabria rincari più pesanti che nel resto d’Italia»La Segretaria UIL denuncia una situazione insostenibile per le famiglie calabresi, costrette a fare i conti con prezzi alla pompa tra i più alti del Paese. cosenzapost.it Senese (Uil), il caro carburante colpisce in Calabria più che nel resto del PaeseLa protesta delle marinerie siciliane e calabresi, pronte a bloccare lo Stretto di Messina, è il segnale di un sistema che non regge più. Il prezzo del gasolio sopra i 2,10 euro al litro racconta di ... ansa.it SANITÀ, SCONTRO SU NOMINE A CETRARO-PAOLA: LA UIL FPL CHIEDE LA REVOCA IMMEDIATA Contestata la figura del “referente coordinatore” nell’Anestesia e Rianimazione: «Violato il CCNL, rischio danno erariale» https://www.calabriainchieste.it/2 - facebook.com facebook