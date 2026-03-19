Il giovedì 19 marzo 2026, i cittadini dell’Abruzzo devono fare i conti con il carburante più costoso d’Italia, con un’aliquota fiscale che rappresenta il 50% del prezzo finale. Le quattro province della regione registrano una situazione di grande pressione sui prezzi, che influenzano direttamente il costo quotidiano per chi si muove con il veicolo. La tassazione elevata rende la spesa per il carburante particolarmente gravosa rispetto ad altre aree del paese.

I cittadini abruzzesi si trovano oggi, giovedì 19 marzo 2026, ad affrontare la più alta tassazione al paese sul carburante, segnando una situazione critica per le quattro province della regione. Mentre il resto d’Italia registra un rincaro generalizzato, l’Abruzzo assume il ruolo di leader negativo, con costi alla pompa che superano mediamente quelli nazionali sia per la benzina che per il gasolio. Questa dinamica non è casuale ma riflette una struttura fiscale pesante che grava direttamente sulle tasche dei residenti e delle imprese locali. L’associazione nazionale Dalla parte del consumatore ha lanciato un allarme urgente, sottolineando come le componenti fiscali incidano per circa il 50% sul prezzo finale pagato dall’utente medio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: carburante più caro d’Italia, il fisco pesa il 50%

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