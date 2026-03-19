Adriano Moretti, attore e comico romano, si racconta parlando della sua carriera e delle sue passioni. Ha partecipato al film

Lo sport è stata la sua vita, prima che la voglia di conoscere cose nuove lo spingesse a virare bruscamente: da cestista di livello ad aspirante attore. Scelta azzeccata, per fortuna. Oggi arriva nelle sale italiane il suo primo film, Notte prima degli esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni che firma la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi. Adriano Moretti, 27enne che esplode di romanità, si sta affermando facendo quello che più gli piace, recitare, grazie anche alla sua innata e apprezzatissima comicità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal basket con Doncic al set, Adriano Moretti si racconta: "Senza lo sport non sarei lo stesso attore"

Articoli correlati

Leggi anche: Tony Effe esordisce come attore in Agata Christian - Delitto sulle nevi: «Non me lo sarei mai immaginato, sul set fumavo e dormivo, mentre la mia ragazza era incinta. Ora sogno un ruolo da cattivo»

Littizzetto a Mattarella: “Incredibile che faccia lo stesso lavoro di Trump. Come l’Uomo gatto e Giorgio Parisi con lo stesso codice Ateco”“Caro presidente Sergio Mattarella, è incredibile che lei faccia lo stesso lavoro di Donald Trump.