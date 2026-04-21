Durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards a Madrid, Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio di Sportivo dell’anno. Nonostante abbia perso la leadership mondiale, il tennista ha indossato il suo Rolex più pregiato in occasione dell’evento, che celebra i migliori atleti a livello internazionale. La premiazione si svolge ogni anno e riconosce le performance sportive più significative recenti.

Carlos Alcaraz non è più il numero uno al mondo, almeno per il momento. Ma poco importa, perché a Madrid, in occasione dei Laureus World Sports Awards — gli Oscar dello sport — ha ricevuto il premio di Sportivo dell’anno. Due titoli del Grande Slam, al Roland Garros e agli US Open, oltre alla finale a Wimbledon, vorranno pur dire qualcosa. Il tennista spagnolo, a soli 22 anni, è diventato il più giovane vincitore di questo premio, succedendo nell’albo d’oro a leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, che peraltro ha presentato la serata. Per l’occasione Carlos Alcaraz si è presentato in grande stile: smoking nero, papillon stretto al collo e il suo immancabile dettaglio di classe, l’orologio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Carlos Alcaraz ha indossato il suo Rolex migliore per gli Oscar dello sport

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