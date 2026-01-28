Juan Carlos Ferrero | Mi manca Alcaraz non ha limite Può diventare il migliore della storia

Juan Carlos Ferrero apre il cuore e confessa di sentire la mancanza di Alcaraz. L’ex campione di tennis dice che il giovane spagnolo ha ancora margini di miglioramento e potrebbe diventare il migliore di sempre. Ferrero non nasconde l’ammirazione e l’ottimismo per il futuro del suo talento.

Juan Carlos Ferrero parla con il tono di chi ha chiuso un capitolo fondamentale della propria carriera, ma non ha affatto voltato pagina sul piano emotivo. Le sue dichiarazioni restituiscono l’immagine di un rapporto profondo con Carlos Alcaraz, costruito negli anni su fiducia, dialogo e crescita reciproca, e interrotto non senza dolore. “ Guardo i risultati. Non ho visto partite intere, solo qualche immagine. So che sta giocando molto bene, che è molto maturo e sereno, e sono felice che le cose vadano bene a lui e a tutto il team. Non sto seguendo molto tennis. Non ho ancora quel ‘prurito’ di sedermi e guardare una partita dall’inizio alla fine “, ha dichiarato Ferrero. 🔗 Leggi su Oasport.it

Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero tramite un post su Instagram.

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono separati dopo sette anni di collaborazione, un periodo in cui hanno conquistato numerosi successi, tra cui sei titoli del Grande Slam.

