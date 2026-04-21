Un commento di un noto commentatore sportivo ha suscitato discussioni riguardo alla carriera di un ex calciatore. Secondo quanto dichiarato, l’ex giocatore avrebbe affrontato momenti di incertezza nelle fasi iniziali della sua carriera, contrariamente a quanto spesso si sostiene pubblicamente. La sua opinione si concentra su aspetti personali e sulle difficoltà incontrate durante il percorso professionale, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle narrazioni più diffuse.

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© Internews24.com - Caressa su Chivu: «Non è come dicono tutti! Penso anche lui avesse dubbi all’inizio su sè stesso»

Chivu parla di Inter e Napoli ma fa i complimenti anche alle altre squadre

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